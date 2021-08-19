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Bingöl'de baraj ve göletlere 1 milyon 200 bin yavru sazan bırakıldı - Son Dakika

Bingöl'de baraj ve göletlere 1 milyon 200 bin yavru sazan bırakıldı

19.08.2021 09:08

- Bingöl'de baraj ve göletlere 1 milyon 200 bin yavru sazan bırakıldı Bingöl'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde baraj ve göletlere 1 milyon 200 bin adet yavru sazan bırakıldı.

- Bingöl'de baraj ve göletlere 1 milyon 200 bin yavru sazan bırakıldı

BİNGÖL - Bingöl'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde baraj ve göletlere 1 milyon 200 bin adet yavru sazan bırakıldı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen sazan yavruları, baraj ve göllere bırakılmak üzere Bingöl dahil 18 kente gönderildi. Bingöl'e ulaşan yavru sazanlar Aşağı Kaleköy baraj gölü, Yukarı kaleköy baraj gölü, Kiğı baraj gölü, Beyhan baraj gölü, Gülbahar baraj gölü, Karlıova kale göleti, Çaytepe göleti, Gayt baraj gölü, Özlüce baraj gölü, Pembelik baraj gölü, Servi göleti ve Ördekler gölüne bırakıldı.

Aşağı kaleköy baraj gölünde düzenlenen törene Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nuri Yılmaz, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır katıldı.

Yavru sazanlarının baraja bırakılmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nuri Yılmaz, bu yıl 50 milyon civarında sazan balığı üretimi yaptıklarını belirtti. Yılmaz, "Bu sene 50 milyon civarında bir sazan balığı yavrusu ürettik. İlki Elazığ'da başlatmak üzere 18 ilimize dağıtımını gerçekleştirdik. Bugün de burada 1 milyon 200 bin civarında Bingöl ilinde bulunan su kaynaklarının balıklandırılmasını gerçekleştiriyoruz. Balıklandırmadaki asıl amacımız, bu bölgede yaşayan insanların hem geçim kaynağını hem burada bir istihdam oluşturulması hem spor yapma amacıyla bu faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Aslında tabi su ürünleri ülkemiz için çok önemli. Çünkü bu bölgede yaşayan insanlar, avcılıkla uğraşanlar bu kaynaklardan geçimini sağlamaktadır" dedi.

12 noktaya 1 milyon 200 bin adet yavru bırakıldı

Kent genelindeki baraj ve göletlere yavru sazanların bırakıldığını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, amaçlarının hem istihdamın arttırılmasını hem de sportif avcılığın yaygınlaştırılması olduğunu söyledi. Bahadır, "Bakanlığımız tarafından su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında bugün ilimizde 12 noktaya 1 milyon 200 bin adet yavru sazan balığımızı bıraktık. Bu sazan balıklarımız Elazığ ilimiz Keban Su ürünleri Araştırma Enstitüsü tarafından üretilmiş olup, ilimize tahsis edilmiştir. Balıklarımızın bırakılmasıyla birlikte ana hedefimiz, doğal stoklarımız ıslahı, kapasitenin arttırılması, zenginleştirilmesi. Yine bunun yanında balık popülasyonunun artırılarak su ürünlerinin istisaririnin sağlanması, sportif amaçlı avcılığın geliştirilmesi, biyolojik koruma gibi faydalar sağlanmış olacaktır. Bingöl ilimizde de bugün 12 noktamızda bu balıklandırma çalışması yapıldı. İlimiz genelinde 2021 yılında Yukarı Kaleköy, Özlüce ve Kiğı baraj göllerimizin bulunduğu yerlerde 3 adet su ürünleri kooperatif kurulumunu gerçekleştirmiş olduk. Bu şekilde de yetiştiricilik yapılarak istihdamında bu alanlarda geliştirilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. İlimiz son dönemlerde su ürünleri yetiştiriciliği açısından bir ivme kazanmış durumda. İnşallah en kısa zamanda bu çalışmaların da sonuç vermesiyle birlikte avcılık anlamında da bu ivmeyi yakalamış olacağız" diye konuştu.

Bingöl'de baraj ve göletlere 1 milyon 200 bin yavru sazan bırakıldı
Bingöl'de baraj ve göletlere 1 milyon 200 bin yavru sazan bırakıldı
Bingöl'de baraj ve göletlere 1 milyon 200 bin yavru sazan bırakıldı
Bingöl'de baraj ve göletlere 1 milyon 200 bin yavru sazan bırakıldı
Bingöl'de baraj ve göletlere 1 milyon 200 bin yavru sazan bırakıldı
Bingöl'de baraj ve göletlere 1 milyon 200 bin yavru sazan bırakıldı
Bingöl'de baraj ve göletlere 1 milyon 200 bin yavru sazan bırakıldı
Bingöl'de baraj ve göletlere 1 milyon 200 bin yavru sazan bırakıldı
Bingöl'de baraj ve göletlere 1 milyon 200 bin yavru sazan bırakıldı
Bingöl'de baraj ve göletlere 1 milyon 200 bin yavru sazan bırakıldı

Bingöl, Elazığ, Tarım, Baraj, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bingöl'de baraj ve göletlere 1 milyon 200 bin yavru sazan bırakıldı - Son Dakika Ekonomi


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