Bingöl'de baraja düşen otomobil sürücüsü kayboldu - Son Dakika

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde baraj gölüne düşen otomobildeki 2 kişiden biri suda kayboldu, diğeri yüzerek kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Zülfü Dolu'nun kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Yeşilyurt Mahallesi eski karayolu bakım istasyonu mevkisinde Yedisu Baraj Gölü'ne düştü.

Sürücü Zülfü Dolu, otomobil ile suda kayboldu, otomobildeki Turan Kayar ise yüzerek sudan çıkmayı başardı.

?Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, Dolu'yu arama çalışmalarına bir süre devam etti.

Hava şartları dolayısıyla ara verilen çalışmalara sabah erken saatlerinde başlanacağı bildirildi.