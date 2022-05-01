Bingöl'de bariyere çarpan otomobilde ölen 2 kardeş toprağa verildi - Son Dakika
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Bingöl'de bariyere çarpan otomobilde ölen 2 kardeş toprağa verildi

01.05.2022 10:11
Bingöl'de bariyere çarpan otomobilde ölen 2 kardeş toprağa verildi

Bingöl'de otomobilin bariyere çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazesi defnedildi.

Bingöl'de otomobilin bariyere çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazesi defnedildi.

Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 12 AV 559 plakalı otomobilin gece Çapakçur Viyadüğü'ndeki bariyere çarpması sonucu, 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kazada yaşamını yitiren Musa Görgel (19) ve kardeşi Mehmet Görgel'in (14) cenazeleri hastanedeki işlemlerin ardından aileye teslim edildi.

İki kardeşin cenazesi kılınan namazın ardından Şeyh Ahmet Mezarlığında toprağa verildi.

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Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl'de bariyere çarpan otomobilde ölen 2 kardeş toprağa verildi - Son Dakika


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