Bingöl'de baygınlık geçiren yolcu, otobüsle hastaneye yetiştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl'de baygınlık geçiren yolcu, otobüsle hastaneye yetiştirildi - Son Dakika

Bingöl'de baygınlık geçiren yolcu, otobüsle hastaneye yetiştirildi

6 saat önce

Bingöl'de bir halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştirerek örnek bir davranış sergiledi.

Bingöl'de baygınlık geçiren yolcu, otobüsle hastaneye yetiştirildi, System.String[]

Bingöl'de bir halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştirerek örnek bir davranış sergiledi.


Alınan bilgiye göre, kent merkezi ile Simani Mahallesi hattında halk otobüsü şoförlüğü yapan Yunus Arslan, yolculardan birinin baygınlık geçirdiğini fark etti. Bunun üzerine güzergahtan çıkan Arslan, rahatsızlanan yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirdi. Bu sırada diğer yolcular da baygınlık geçiren yolcuyla ilgilendi. Şoförün yaptığı örnek davranış diğer yolcular tarafından takdirle karşılandı. O anlar ise otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Yunus Arslan, "2 yıldır şehir içi ulaşımda çalışıyorum. Dün akşam seferdeyken köy hizmetlerinin orada bir yolcu araçta baygınlık geçirdi. Yolcuların bana söylemesiyle birlikte bende hemen hastaneye doğru yola çıktım. Yolcuların da yardım etmesiyle baygınlık geçiren arkadaşı içeri aldılar. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. İnsanlık vazifesidir" dedi. - BİNGÖL

Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:41 Kaynak: İHA
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