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Bingöl'de bayram öncesi drone ile denetim

1 saat önce

Bingöl'de bayram öncesi drone ile denetimBİNGÖL - Bingöl'de Ramazan Bayramı öncesinde polis tarafından Bingöl-Elazığ Karayolunda Ucangöz (Drone) ile denetim gerçekleştirildi.

Bingöl'de bayram öncesi drone ile denetim
BİNGÖL - Bingöl'de Ramazan Bayramı öncesinde polis tarafından Bingöl- Elazığ Karayolunda Ucangöz (Drone) ile denetim gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda Bingöl'de de Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi gerçekleştirildi. Bu kapsamda Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bingöl-Elazığ Karayolu'nda drone destekli uygulama gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında sürücülere çeşitli bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı.
Bayram öncesi trafik uygulamalarına devam ettiklerini belirten Trafik Şube Müdürü Özcan Alıcı, "İçişleri Bakanlığımızın yazılı talimatıyla bayram öncesi, bayram sırası ve sonrasında trafik tedbirleriyle ilgili drone ile birlikte uygulama, emniyet kemeri gibi uygulamalar yapıyoruz. Buradaki amacımız vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Gidecekleri yerlere sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasıdır. Vatandaşlarımıza kurallara uymalarını ve sevdiklerini üzmemelerini temenni ediyoruz" dedi.
Bingöl'de bayram öncesi drone ile denetim
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:42 Kaynak: İHA
Elazığ, Bingöl, 3. Sayfa
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