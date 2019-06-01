Son Dakika Haberleri: Bingöl'de bayram öncesi 'Ucangöz' ile denetim
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bingöl'de bayram öncesi 'Ucangöz' ile denetim

25 dakika önce

Bingöl'de Ramazan Bayramı öncesinde polis tarafından Bingöl-Elazığ karayolunda Ucangöz (drone) ile denetim gerçekleştirildi.

Bingöl'de bayram öncesi 'Ucangöz' ile denetim, System.String[]
Bingöl'de Ramazan Bayramı öncesinde polis tarafından Bingöl- Elazığ karayolunda Ucangöz (drone) ile denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda Bingöl'de de Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi gerçekleştirildi. Bu kapsamda Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bingöl-Elazığ karayolunda drone destekli uygulama gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında sürücülere çeşitli bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı.

Bayram öncesi trafik uygulamalarına devam ettiklerini belirten Trafik Şube Müdürü Özcan Alıcı, "İçişleri Bakanlığımızın yazılı talimatıyla bayram öncesi, bayram sırası ve sonrasında trafik tedbirleriyle ilgili drone ile birlikte uygulama, emniyet kemeri gibi uygulamalar yapıyoruz. Buradaki amacımız vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Gidecekleri yerlere sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasıdır. Vatandaşlarımıza kurallara uymalarını ve sevdiklerini üzmemelerini temenni ediyoruz" dedi. - BİNGÖL
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:17 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Elazığ, Bingöl, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TEM Otoyolu'nda bayram trafiği! Durma noktasına geldi Not bırakıp nehre atladığı zannediliyordu! Genç kadının akılalmaz oyunu ortaya çıktı İncirlik'teki ABD'li askerlere Ramazan Bayramı uyarısı: İyi bayramlar dileğinde bulunun İstanbul-Bursa- İzmir yolunda trafik durma noktasında

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 17:42:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de bayram öncesi 'Ucangöz' ile denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]