Son Dakika Haberleri: Bingöl'de bayramda toplu taşıma ücretsiz
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Bingöl'de bayramda toplu taşıma ücretsiz

1 saat önce

Bingöl Belediyesince Ramazan Bayramı süresince, toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu.

Bingöl'de bayramda toplu taşıma ücretsiz, System.String[]
Bingöl Belediyesince Ramazan Bayramı süresince, toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların Ramazan Bayramında toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacağı bildirildi.
"Vatandaşlarımızın daha rahat ve hızlı ulaşım ile sevdiklerine kolaylıkla kavuşabilmesini sağlamak amacıyla bayramda toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz kıldık." ifadesine yer verilen açıklamada, vatandaşların bayramı rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmesini sağlamak amacıyla gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.
Açıklamada, şöyle denildi:
"Zabıta ve itfaiye başta olmak üzere birçok birim bayram süresince görev başında olacak. Su Şebeke Amirliği ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, bayram boyunca su ve kanalizasyon hizmetlerinde meydana gelebilecek aksaklıklar ile olası bir yangına karşı görevlerinin başında olacak. Bayramda vatandaşlarımızın huzurlu ve temiz bir ortamda kabristan ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Mezarlıklar Şefliği ekiplerince de çalışma yürütüldü. Vatandaşlarımız mezarlık ziyaretlerini de rahat ve sağlıklı bir şekilde yapabilirler."
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:32 Kaynak: AA
Bingöl, Güncel
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