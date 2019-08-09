Son Dakika Haberleri: Bingöl'de bayramda toplum taşıma 2 gün ücretsiz
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Bingöl'de bayramda toplum taşıma 2 gün ücretsiz

1 saat önce

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Kurban Bayramı'nın 1 ve 2'nci günlerinde şehir içi toplu taşıma araçlarının 'ücretsiz' olarak vatandaşların hizmetinde olacağını söyledi.

Bingöl'de bayramda toplum taşıma 2 gün ücretsiz, System.String[]
Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Kurban Bayramı'nın 1 ve 2'nci günlerinde şehir içi toplu taşıma araçlarının 'ücretsiz' olarak vatandaşların hizmetinde olacağını söyledi.

Vatandaşların bayramı rahat ve huzurlu geçirmelerini sağlamak amacıyla gerekli tüm önlemlerin alındığını belirten Belediye Başkanı Erdal Arıkan," Bayram öncesi başlatılan hummalı çalışmalar devam ediyor. Kurban satış noktası olarak canlı hayvan pazarı belirlendi ve gerekli denetimleri yapıldı. Bu nokta dışında kurban satışına izin verilmeyecektir. Zabıta ekiplerimizce yapılan denetimlerde farklı noktalarda kurban satışı yaptığı tespit edilen kişilere gerekli cezai işlemler uygulanacak. Yine zabıta ekiplerimizce et ve süt ürünleri, unlu mamuller, gıda ile temizlik ürünleri satışı yapan işyerleri başta olmak üzere tüm işyerlerine yönelik denetimlerini sıkılaştıracak. Bayram süresince atıkların toplanıp, kesim yerlerinin hijyenik koşullarda temizlenmesi için temizlik ekipleri görev başında olacak. Ayrıca itfaiye, zabıta, su arıza, fen işleri ekipleri bayram süresince hizmet verecek"dedi.

Vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Başkan Arıkan, ilk 2 gün şehir için toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini aktardı. - BİNGÖL
Kurban Bayramı, Erdal Arıkan, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:51 Kaynak: İHA
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