Bingöl'de besici ve arıcılara 3 milyon 105 bin lira kredi desteği - Son Dakika

Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, geçen yıl Kığı, Karlıova ve Yedisu ilçelerindeki besici ve arıcılara 3 milyon 105 bin 849 lira kredi desteğinde bulundu.

Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü, yaptığı yazılı açıklamada, Orman Köylerini Destekleme ve Yerinde Kalkındırma Projesi (ORKÖY) kapsamında ilçelere bağlı 9 köydeki besici ve arıcılara, 49 ünite süt sığırcılığı, 26 ünite süt koyunculuğu ve 3 ünite fenni arıcılıkla ilgili makine ve ekipman desteği verdiklerini belirtti.

Desteklerle vatandaşların sosyal ve ekonomik hayat şartlarını iyileştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Börü, şöyle devam etti:

"İlimize SÜTAŞ'ın yapmış olduğu yatırımlardan dolayı 2021 yılı içerisinde süt sığırcılığı ve süt koyunculuğunda verilen destek miktarı yüksek tutuldu. Toplamda 3 milyon 105 bin 829,60 lira kredi desteği sağlandı. 2022 yılında yapılacak olan yatırımlarda da süt sığırcılığı ve süt koyunculuğu ön planda tutulacaktır."