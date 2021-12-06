Beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Bingöl'den Erzurum istikametine seyir halindeki Murat Ayaz 'ın kullandığı 72 AB 772 plakalı otomobil, Karlıova'nın Kıraçtepe köyü mevkisinde beton mikserine çarptı.

Bingöl 'ün Karlıova ilçesinde otomobilin beton mikserine çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

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