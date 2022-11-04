Bingöl'de bıçaklı kavga - 16 yaşında katil oldu

Bingöl'de iki lise öğrencisi arasında çıkan kavgada kan döküldü. Her ikisi de 16 yaşında olan Berat Yılmaz ve U.İ. arasında Karşıya Mahallesi Hüseyin Çelik Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada U.İ., Yılmaz'ı bıçakla ağır yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından gözaltına alınan U.İ. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. U.İ. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Berat Yılmaz'ın cenazesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Genç ilçesine getirilen Yılmaz'ın cenazesi Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Cumhuriyet Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye, Yılmaz'ın ailesi, arkadaşları ve öğretmenleri katıldı.