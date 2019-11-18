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Bingöl'de bidonla gömülü kaleşnikof ve çok sayıda malzeme ele geçirildi

6 saat önce

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında operasyona çıkan jandarma timleri, toprağa gömülü bir bidon içerisinde kaleşnikof silah, fünye, araç anahtarları ve dürbün ile çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Bingöl'de bidonla gömülü kaleşnikof ve çok sayıda malzeme ele geçirildi, System.String[]

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında operasyona çıkan jandarma timleri, toprağa gömülü bir bidon içerisinde kaleşnikof silah, fünye, araç anahtarları ve dürbün ile çok sayıda malzeme ele geçirdi.


Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Genç İlçesi Gerçekli Köyü Kapılı Mezrası bölgesinde icra edilen operasyon neticesinde yapılan arazi aramasında meşelik, sık ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette 1 adet jelikan bidon içerisinde silah, mühimmat malzemesi ve doküman ele geçirilmiştir" denildi.


Ele geçen malzemelerle ilgili açıklamanın devamında, "1 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü,30 adet 7,62 çapında ak-47 kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 1 adet 7.62 çapında biksi makineli tüfeği mühimmatı, 3 adet 7,62 çapında ak-47 kaleşnikof piyade tüfeğine ait boş kovan,2 adet 7.62 çapında biksi makineli tüfeğine ait boş kovan, 1 adet gündüz dürbünü, 12 adet alpha fire sinyal verici, 1 adet uzaktan kumanda, 23 adet fünye,25 metre uzunluğunda kablo, 1 adet lehim makinesi ve lehim kutusu, 30 santim ateşleme fitili, 1 adet akü, 3 adet örgütsel doküman (2 kitap, 1 defter), 17 adet ampul, 1 adet hoparlör, 2 adet kumandalı araç anahtarı ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - BİNGÖL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:25 Kaynak: İHA
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