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Bingöl'de bin 800 rakımdan atlayan yamaç paraşütçüleri yarıştı - Son Dakika

Bingöl'de bin 800 rakımdan atlayan yamaç paraşütçüleri yarıştı

12.06.2021 14:43
Bingöl'de bin 800 rakımdan atlayan yamaç paraşütçüleri yarıştı, System.String[]

Bingöl'de Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması düzenlendi.

Bingöl'de Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması düzenlendi. 47 sporcu, bin 800 rakımdan atlayarak hem görsel şölen sundu hem de yarışmayı kazanmaya çalıştı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi, Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Yolçatı Kayak Tesislerin'de 'Bingöl Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması' etkinliği düzenlendi. Bingöl, Elazığ, Batman ve Diyarbakır'ın yanı sıra Adana, Ankara, Samsun gibi illerden de gelen 47 pilot bin 800 rakımlı tepede uçuş gerçekleştirdi. Uçuş gerçekleştiren sporcular, gökyüzünde renkli görüntülerde oluşturdu.

Adana'dan yarışmak için Bingöl'e gelen yamaç paraşütü Pilotu Soner Coşkun, "Bingöl yamaç paraşütü hedef yarışmasındayız. Sabahtan başladı uçuşlarımız. Keyifli ve güzel bir şekilde devam ediyor. Hem Bingöl'ü görme fırsatımız oldu hem de bu coğrafya da uçmak ayrı bir keyif verdi. Bingöl coğrafi olarak güzel bir yer. Ayrıca insanlarımız bizi burada gayet iyi ve sıcak karşılıyorlar. Teşekkür ederiz hepsine çok büyük emekler veriyorlar" dedi.

Ankara'dan 5 kişilik ekiple gelen Ali Doğanay ise, "Gayet güzel geçiyor. Bingöllüler de bizi gayet güzel ağırlıyorlar. Coğrafi konum harika. Hedef sporları için bir ay önce falan yapılması lazım. Termik aktiviteler var. Bugün o aktiviteler o kadar yoğun değil. Bu yüzden devam edebiliyor. Böyle devam ederse bitirebileceğiz" şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Ali Rıza Akarca de, "Ankara, Mersin, Trabzon, Samsun, Batman, Şırnak, Mardin gibi Türkiyemizin değişik illerinden 47 sporcumuzla 3 kategoride yarışmalar düzenleniyor. Bu yarışmaların amacı Bingölümüzün coğrafyasını tanıtmak. Gelen sporcu arkadaşlar Bingöl'den memnunlar. İsteğimiz önümüzdeki yıllarda Türkiye Şampiyonası'nı ilimize getirmek" şeklinde konuştu.

Dün test uçuşlarıyla başlayan yarışmanın bugün ve yarın devam edeceği öğrenilirken, yarışma sonunda dereceye girenlere çeşitli ödüller verileceği belirtildi. - BİNGÖL

Bingöl'de bin 800 rakımdan atlayan yamaç paraşütçüleri yarıştı
Bingöl'de bin 800 rakımdan atlayan yamaç paraşütçüleri yarıştı
Bingöl'de bin 800 rakımdan atlayan yamaç paraşütçüleri yarıştı
Bingöl'de bin 800 rakımdan atlayan yamaç paraşütçüleri yarıştı
Bingöl'de bin 800 rakımdan atlayan yamaç paraşütçüleri yarıştı
Bingöl'de bin 800 rakımdan atlayan yamaç paraşütçüleri yarıştı
Bingöl'de bin 800 rakımdan atlayan yamaç paraşütçüleri yarıştı
Bingöl'de bin 800 rakımdan atlayan yamaç paraşütçüleri yarıştı
Bingöl'de bin 800 rakımdan atlayan yamaç paraşütçüleri yarıştı
Bingöl'de bin 800 rakımdan atlayan yamaç paraşütçüleri yarıştı
Bingöl'de bin 800 rakımdan atlayan yamaç paraşütçüleri yarıştı
Bingöl'de bin 800 rakımdan atlayan yamaç paraşütçüleri yarıştı
Bingöl'de bin 800 rakımdan atlayan yamaç paraşütçüleri yarıştı
Bingöl'de bin 800 rakımdan atlayan yamaç paraşütçüleri yarıştı
Bingöl'de bin 800 rakımdan atlayan yamaç paraşütçüleri yarıştı
Bingöl'de bin 800 rakımdan atlayan yamaç paraşütçüleri yarıştı
Bingöl'de bin 800 rakımdan atlayan yamaç paraşütçüleri yarıştı
Bingöl'de bin 800 rakımdan atlayan yamaç paraşütçüleri yarıştı
Bingöl'de bin 800 rakımdan atlayan yamaç paraşütçüleri yarıştı
Bingöl'de bin 800 rakımdan atlayan yamaç paraşütçüleri yarıştı
Bingöl'de bin 800 rakımdan atlayan yamaç paraşütçüleri yarıştı
Bingöl'de bin 800 rakımdan atlayan yamaç paraşütçüleri yarıştı
Bingöl'de bin 800 rakımdan atlayan yamaç paraşütçüleri yarıştı
Bingöl'de bin 800 rakımdan atlayan yamaç paraşütçüleri yarıştı

Yamaç Paraşütü, Türkiye, Ankara, Bingöl, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bingöl'de bin 800 rakımdan atlayan yamaç paraşütçüleri yarıştı - Son Dakika Spor


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