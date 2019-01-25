Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Bin Kişi İstihdam Edilecek

Bingöl'de Bin Kişi İstihdam Edilecek

32 dakika önce

Bingöl İŞKUR İl Müdürlüğü, bin kişinin çeşitli kurumlarda geçici süreliğine istihdam edileceğini bildirdi.

Bingöl'de Bin Kişi İstihdam Edilecek, System.String[]
Bingöl İŞKUR İl Müdürlüğü, bin kişinin çeşitli kurumlarda geçici süreliğine istihdam edileceğini bildirdi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında bin kişinin çeşitli kurumlarda 6 ay süre ile istihdam edileceğini aktardı.

Valilik, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek kişilerin 28 Ocak - 1 Şubat 2019 tarihleri arasında İl müdürlüğüne başvurmaları gerektiği belirtilen açıklamada, programın 18 Şubat'ta başlayacağı ve 16 Ağustos tarihinde de sona ereceği kaydedildi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:28 Kaynak: İHA

İŞKUR, Bingöl, Güncel
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