Bingöl'de bir araçta 25 kınalı keklik bulundu - Son Dakika

Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir araçta yapılan aramada 25 kınalı keklik ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada durdurulan bir araçta yapılan aramada 11 kafes içinde 25 kınalı keklik ve 5 tuzak ipi ele geçirildi.
Araçta bulunan 6 kişiye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 39 bin 134 lira ceza kesildi.
Keklikler, doğaya salınmak üzere Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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