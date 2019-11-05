Bingöl'de bir ayda 487 kişi istihdam edildi

Bingöl'de Ekim ayı içinde 487 kişinin çeşitli kurum veya kuruluşlarda istihdam edildiği bildirildi.



Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, Ekim ayı faaliyet raporunu açıkladı.



Açıklanan raporda, "74 kişiye İşbaşı Eğitim Programı düzenlenmiş, 487 kişi işe yerleştirilmiştir. 770 kişiye İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti verilmiş, 268 işyeri ve 1 okul ziyaret edilmiştir, 148 kişiye işsizlik sigortası maaşı bağlanmıştır, 23 Kişiye Mesleki eğitim kursları düzenlenmiştir. 17 kişiye Girişimcilik eğitimi kursu verilmiş, 445 kişi Toplum Yararına Programında başlatılmıştır" denildi.



Öte yandan Kasım ayı içerisinde de işyeri ziyaretleri ve işe yerleştirme gibi hizmetlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği bildirildi. - BİNGÖL