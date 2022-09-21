İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama gibi suçlardan aranması olan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bingöl'de çeşitli suçlardan yakalanan 45 kişi tutuklandı - Son Dakika

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