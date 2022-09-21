Bingöl'de çeşitli suçlardan yakalanan 45 kişi tutuklandı

Bingöl'de bir ayda çeşitli suçlardan gözaltına alınan 100 şüpheliden 45'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama gibi suçlardan aranması olan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bir ayda yaptığı çalışmalar neticesinde 100 zanlıyı gözaltına aldı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 45'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Uygulamalarda, motosiklet, 750 kilogram oto hurdası, zincir altın kolye, telefon, bıçak, 2'si ruhsatsız 5 tabanca, 19 mermi, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
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