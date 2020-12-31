Bingöl'de silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Bingöl'de düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Karlıova ilçesi kırsalında bulunan bir adreste uzun namlulu silah, tabanca, bu silahlara ait çok miktarda mühimmat bulunduğu yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, ruhsatsız 2 av tüfeği, tabanca ve kurusıkı tabanca ile 155 fişek ve 2 şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.