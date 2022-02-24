Bir hasta ve yakını, muayenenin geciktiği iddiasıyla doktoru darbetti - Son Dakika
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Bir hasta ve yakını, muayenenin geciktiği iddiasıyla doktoru darbetti

24.02.2022 13:43

Bingöl Devlet Hastanesinde görev yapan doktor, bir hasta ve yakını tarafından muayenenin geciktiği iddiasıyla darbedildi.

Bingöl Devlet Hastanesinde görev yapan doktor, bir hasta ve yakını tarafından muayenenin geciktiği iddiasıyla darbedildi.

Alınan bilgiye göre, Göğüs Hastalıkları Polikliniğinde görev yapan Uzman Dr. Ali Durmaz, dün muayene sırasını bekleyen bir baba ve oğlu tarafından yaşlı bir hastayı muayene ettiği sırada saldırıya uğradı.

Saldırıda yaralanan ve iş göremez raporu verilen Durmaz, baba ve oğlu hakkında şikayetçi oldu.

Saldırıyı gerçekleştiren baba ve oğlu polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık çalışanına saldırı kınandı

İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada, saldırı kınanarak, adli sürecin takipçisi olunacağı bildirildi.

Bingöl Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları da saldırıyı kınadı.

Başhekim Yardımcısı Dr. Çağatay Arif Özkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu saldırının ne sebeple olursa olsun kabul edilemeyeceğini söyledi.

Olayın bütün sağlık çalışanlarını derinden yaraladığını ifade eden Özkaya, Uzman Dr. Ali Durmaz'ın hem fiziksel olarak yaralandığını hem de psikolojik olarak etkilendiğini belirtti.

Özkaya, şunları kaydetti:

"Gün boyu hasta muayenesi gerçekleştiren hekim arkadaşımız, 65 yaş üzeri bir hastayı muayene ettiği sırada bir baba ve oğlu tarafından muayeneleri 5 dakika geciktiği iddiasıyla yaşlı hastanın yanında darbedilmiştir. Bu saldırı sadece hekim arkadaşımıza değil, fedakarca görevini yürüten tüm sağlık çalışanlarına ve hekim arkadaşımızdan hizmet almayı bekleyen tüm hastalarımıza yapılmış sayılmaktadır.

Sağlık çalışanına şiddet topluma karşı yapılmış utanç verici bir eylemdir. Sağlıkta memnuniyetin üst düzeye ulaştığı bir noktada, her zorluğa rağmen görevini en iyi şekilde ifa eden sağlık çalışanlarına şiddet kesinlikle kabul edilemez. Hekim arkadaşımıza geçmiş olsun diyor, bu olayı şiddetle kınıyoruz."

Bir hasta ve yakını, muayenenin geciktiği iddiasıyla doktoru darbetti
Bir hasta ve yakını, muayenenin geciktiği iddiasıyla doktoru darbetti
Bir hasta ve yakını, muayenenin geciktiği iddiasıyla doktoru darbetti
Bir hasta ve yakını, muayenenin geciktiği iddiasıyla doktoru darbetti
Bir hasta ve yakını, muayenenin geciktiği iddiasıyla doktoru darbetti

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Ali Durmaz, Saldırı, Bingöl, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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