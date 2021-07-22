Bingöl'de bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir kişinin ölümü, bir kişinin yaralanmasına neden olan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.

Yiğitler köyü Çatak Mezrası'nda dün iki ailenin fertleri arasında çıkan, bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Karlıova'nın Yiğitler köyü Çatak Mezrası'nda dün iki ailenin fertleri arasında kavga çıkmış, tabancanın da kullanıldığı kavgada yaralanan 2 kişi Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yaralılardan Velat İ. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.