Bingöl'de bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Bingöl'de bir köy karantinaya alındı

Bingöl'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Bingöl'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kadir Ekinci başkanlığında olağanüstü toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 vakalarının tespit edildiği merkeze bağlı Gökdere köyünde hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla bugünden itibaren 14 süreyle karantina kararı aldı.

Köye giriş çıkışlar ile taziye, komşuluk ilişkileri ve salgının yayılmasını artıracak her türlü faaliyet, ikinci bir karara kadar yasaklandı.

Karantina bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacak. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanacak.

Kadir Ekinci, Karantina, Gökdere, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl'de bir köy karantinaya alındı - Son Dakika
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