Bingöl'de bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Bingöl'de bir köy karantinaya alındı
16.11.2020 19:56
BİNGÖL'ün Yedisu ilçesine bağlı Eskibalata köyü, koronavirüs vakalarının artması üzerine karantinaya alındı.
BİNGÖL'ün Yedisu ilçesine bağlı Eskibalata köyü, koronavirüs vakalarının artması üzerine karantinaya alındı.
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yedisu ilçesi Hıfzısıhha Kurulu'nca Eskibalata köyünün bugün itibarıyla 14 gün süre ile karantinaya alınarak, giriş ve çıkışlara yasaklandığı duyuruldu.
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