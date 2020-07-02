Bingöl'de bir köyde karantina süresi 14 gün daha uzatıldı - Son Dakika

Bingöl'de bir köyde karantina süresi 14 gün daha uzatıldı

Bingöl'de bir köyde karantina süresi 14 gün daha uzatıldı Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Geçitli köyündeki karantina süresi, Covid-19 vakalarının görülmeye devam etmesi üzerine 14 gün daha uzatıldı.

Bingöl'de bir köyde karantina süresi 14 gün daha uzatıldı

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BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Geçitli köyündeki karantina süresi, Covid-19 vakalarının görülmeye devam etmesi üzerine 14 gün daha uzatıldı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Karlıova İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 02/07/2020 tarih ve 76 sayılı kararı ile halk sağlığının korunması ve COVİD-19 salgınının kontrol altına alınması amacıyla, 18/06/2020 tarihinde karantina altına alınan ilçemiz Geçitli Köyü'ndeki karantina süresinin 14 gün daha uzatılmasına, tüm giriş ve çıkışların kapalı tutulmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tedbirlerin uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

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Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bingöl'de bir köyde karantina süresi 14 gün daha uzatıldı - Son Dakika
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