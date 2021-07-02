Bingöl'de bitkin halde bulunan köpek tedavi altına alındı - Son Dakika

Bingöl'de bitkin halde bulunan köpek tedavi altına alındı

BİNGÖL - Bingöl'de duyarlı bir vatandaş tarafından yol kenarında bitkin halde bulunan köpek, tedavi altına alındı.

Bingöl merkeze bağlı Simani Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir vatandaş, yol kenarın bitkin halde bir köpeğin yattığını gördü. Köpeğin durumunun kötü olduğunu fark eden vatandaş, Bingöl Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı ile iletişime geçti. Barınaktan gelen ekipler, bitkin haldeki köpeği tedavi etmek üzere bakım evine götürdü.

Köpeğin vücudunda herhangi bir yara olmadığı öğrenilirken, genel durumunun düzeltilmesi için ilaç tedavisine başlandığı bildirildi.