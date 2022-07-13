Bingöl'de boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeş kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl'de boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeş kurtarıldı

13.07.2022 19:58
Bingöl'de boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeş kurtarıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, derede boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeş kurtarıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, derede boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeş kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Karabalçık köyünden geçen dereye giren Musab (9) ve kardeşi Jiyan Bingöl (7) akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar suya girdi.

Bir süre sürüklenen çocuklar vatandaşların çabası sonucu kurtarıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşler, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jiyan Bingöl'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı Baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtaran genç boğuldu Baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtaran genç boğuldu KARASU'DA BAYRAM SÜRESİNCE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN 81 KİŞİ KURTARILDI KARASU'DA BAYRAM SÜRESİNCE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN 81 KİŞİ KURTARILDI
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeş kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:45 Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "istifa" iddialarını yalanladı: İstifanızı veriyorsanız, çeker gidersiniz! Söylentiler gerçeği yansıtmıyor
19:32 Sisam Adası'nda çıkan yangını söndürme çalışmalarına katılan Yunan helikopteri denize düştü: 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp
19:19 Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isteyen Ronaldo'ya PSG'ye önerildi: Fransız ekibi transferi veto etti
19:10 15 Temmuz'da düzenlenecek mitingi duyuran Vali Yerlikaya, İBB Başkanı İmamoğlu'na ait görüntüler paylaştığını fark edince paylaşımını sildi
18:58 Fortuna Sittard, Burak Yılmaz transferini bir kez daha duyurdu! Videoda dikkat çeken detay...
18:48 Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Nazmi Arıkan, çiftlik evinde bıçaklanarak öldürüldü! Failler her yerde aranıyor
18:29 Çeşme'de makilik alanda başlayan yangın İzmir-Çeşme otoyoluna sıçradı! Yangına 5 helikopter ve 3 uçak ile havadan müdahale ediliyor
17:59 "Arada kaynadım" diyen Ozan Tufan'dan olay açıklama! Mesut Özil, kendisi için Fenerbahçe yönetimiyle karşı karşıya gelmiş
17:41 Bekçilerin gözü bu haberdeydi! 6 aylık enflasyon rakamları sonrası en düşük bekçi maaşı 10.293 TL oldu
17:25 Başakşehir, Mesut Özil transferini "Kır Zincirlerini" şarkısıyla duyurdu! Paylaşım gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 20:02:45. #1.13#
SON DAKİKA: Bingöl'de boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeş kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement