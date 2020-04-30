Bingöl'de bölücü terör örgütüne ait uyuşturucu ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

Bingöl'de bölücü terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü vaziyette 102 kilogram esrar, doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 29 Nisan 2020 tarihinde Bingöl İli Genç İlçesi Yeniyazı Köyü kırsalında icra edilen operasyon neticesinde yapılan arazi aramasında iki farklı noktada meşelik, sık ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette (2) adet jelikan bidon içerisinde mühimmat malzemesi, doküman, yaşam malzemesi, (2) adet çuval içerisinde de toplam (102) kg. toz esrar ele geçirilmiştir" denildi.



Açıklamanın devamında, "Ele Geçirilen Malzemeler, 1 Adet Yaesu Marka Telsiz, 9 Adet EYP Ateşleme Düzeneği Alıcısı, 30 Metre 3 X 2,5 Kablo, 20 Metre 2 X 0 75 Kablo, 50 Adet Kalem Pil, 50 Adet Büyük Pil, 1 Adet Güneş Paneli, 1 Adet Akü, 9 Adet Silah Bakım Yağı, 1 Adet Sırt Çantası, 2 Adet Uyku Tulumu, 2 Adet Kitap, 1 Adet Not Defteri, 2 Adet Çuval İçerisinde 102 Kg Toz Esrar Maddesi, Çok Sayıda İlk Yardım, Giyim ve Yaşam Malzemesi ele geçirilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - BİNGÖL