Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Boş Benzin Tankı Patladı: 1 Yaralı

Bingöl'de Boş Benzin Tankı Patladı: 1 Yaralı

32 dakika önce

Bingöl'de boş benzin tankı kaynak yapılırken patladı, 1 kişi ağır yaralandı.

Bingöl'de Boş Benzin Tankı Patladı: 1 Yaralı, System.String[]
Bingöl'de boş benzin tankı kaynak yapılırken patladı, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Merkez Simani Mahallesi Ek Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş benzin tankı kaynakla açıldığı sırada patladı. Patlamada kaynak ustası Muhammed Baysagur ağır yaralandı. Olay yerine polis, iftaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri patlama nedeniyle çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yaralı ise ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay nedeniyle çevredekiler tedirginlik yaşadı.

Yaralı Baysagur, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Yanık Merkezine sevk edildi.

Polis olay yerinde inceleme yaptı. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:46 Kaynak: İHA

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