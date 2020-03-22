Bingöl'de cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkandı - Son Dakika
Son Dakika Genel Bingöl'de cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkandı - Son Dakika

Bingöl'de cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkandı

6 saat önce

Bingöl'de cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkandı Bingöl'de korona virüsüne karşı başlatılan dezenfekte çalışmaları kapsamında cadde ve kaldırımlar, deterjanlı suyla yıkanarak temizlendi.

Bingöl'de cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkandı

BİNGÖL - Bingöl'de korona virüsüne karşı başlatılan dezenfekte çalışmaları kapsamında cadde ve kaldırımlar, deterjanlı suyla yıkanarak temizlendi.

Bingöl Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü, dezenfekte çalışmalarının yanı sıra, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve kaldırımları sabunlu suyla temizleme çalışması yapıyor.Bu kapsamda merkez Genç Caddesi'nde de ekipler sabunlu su ile yıkama çalışması gerçekleştirdi.Ekiplerin çalışmasını ise Belediye Başkanı Erdal Arıkan, yerinde takip etti.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Arıkan, "Bütün dünyada yayılan korona virüs küresel bir sorun haline gelmiştir. İlgili bakanlıklarımızın aldığı tedbirler kapsamında çalışmalar yapılmaktadır. Biz de Bingöl Belediyesi olarak bütün hazırlıklarımızı yaptık. Özellikle Veteriner işleri bünyesinde toplu taşıma yerleri, duraklar ve kamusal alanlarda çok önemli dezenfekte çalışmaları yaptık. Bununla birlikte temizlik hizmetleri müdürlüğü bünyesinde şehrimizin bütün yollarının deterjanlı suyla yıkanması konusunda çalışmalar başlattık. BİSKİ Müdürlüğümüz ise depoların temizlenmesi ve klorlanması ile ilgili çalışma başlattı. Ekiplerimizin bu çalışmaları yaparken titizlikle dikkat etmeleri, çalışmalarını bir düzen içinde yürütmelerini söyledik. 65 yaş ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik bakanlığımızın aldığı karar doğrultusunda kendilerinin evde oturmalarını rica ediyoruz. Bu önlemin hem kendileri, hem çevreleri hem de memleketimizin için önemli olduğunu söylüyoruz. Sağlık Bakanlığı'mızın aldığı karara özellikle 14 gün kuralına herkesin uymasını tavsiye ediyoruz. Bunu ülke olarak, millet olarak en kısa sürede atlatacağız. Hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir"dedi.

Bingöl'de cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkandı

Bingöl Belediyesi, Bingöl, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:56 Kaynak: İHA

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