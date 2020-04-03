Bingöl'de cadde ve sokaklar yıkandı - Son Dakika

Bingöl Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı temizlik çalışması sürüyor.

Bingöl Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde cadde ve sokakları sabunlu suyla yıkadı.

Klip haline getirilen bu çalışmalar belediyenin Twitter hesabından "Mikropların gözüne gözüne vurduk, pirüpak ettik her tarafı. Ama siz yine de 'evde kalın' zaruri olmadıkça #EvdeKalBingöl" başlığıyla paylaşıldı.

Klip sosyal medyada büyük ilgi gördü.