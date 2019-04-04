Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Caddedeki Elektrik Panosu Yandı

Bingöl'de Caddedeki Elektrik Panosu Yandı

1 saat önce

Bingöl'de bir cadde üzerinde bulunan elektrik panosu yandı.

Bingöl'de Caddedeki Elektrik Panosu Yandı, System.String[]
Bingöl'de bir cadde üzerinde bulunan elektrik panosu yandı.

Olay, merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fırat Edaş'ın sorumluluğunda bulunan cadde üzerindeki bir elektrik panosundan dumanlar yükseldi. Dumanı fark eden vatandaşlar Bingöl Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ve elektrik arıza ekiplerine bildirdi. Ekipler, panoyu açarak yangına tüple müdahale etti.

Yangın nedeniyle pano kullanılamaz hale geldi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:45 Kaynak: İHA

Fırat, Karşıyaka, Bingöl, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Talihsiz Kadın, 10 Yaşındaki Kızının Gözleri Önünde Başından Vurularak Öldürüldü Korkunç İddia: "Sen Oy Vermedin" Deyip Engelli Adamı Dövdüler AK Parti'den Son Oy Sayısına İlişkin Açıklama Geldi: Fark 19 Bine İndi 23 Nisan'da Poz Verdiği Koltuğa, 32 Yıl Sonra Başkan Seçilerek Oturdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 15:29:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Caddedeki Elektrik Panosu Yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]