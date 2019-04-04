Bingöl'de Caddedeki Elektrik Panosu Yandı
1 saat önce
Bingöl'de bir cadde üzerinde bulunan elektrik panosu yandı.
Bingöl
'de bir cadde üzerinde bulunan elektrik panosu yandı.
Olay, merkeze bağlı Karşıyaka
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fırat
Edaş'ın sorumluluğunda bulunan cadde üzerindeki bir elektrik panosundan dumanlar yükseldi. Dumanı fark eden vatandaşlar Bingöl Belediyesi
'ne bağlı İtfaiye
ve elektrik arıza ekiplerine bildirdi. Ekipler, panoyu açarak yangına tüple müdahale etti.
Yangın nedeniyle pano kullanılamaz hale geldi. - BİNGÖL
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:45 Kaynak: İHA
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