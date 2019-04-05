Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Caddedeki Elektrik Panosu Yandı

Bingöl'de Caddedeki Elektrik Panosu Yandı

54 dakika önce

Bingöl'de caddedeki elektrik panosu yandıBİNGÖL - Bingöl'de bir cadde üzerinde bulunan elektrik panosu yandı.

Bingöl'de caddedeki elektrik panosu yandı

BİNGÖL - Bingöl'de bir cadde üzerinde bulunan elektrik panosu yandı.
Olay, merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fırat Edaş'ın sorumluluğunda bulunan cadde üzerindeki bir elektrik panosundan dumanlar yükseldi. Dumanı fark eden vatandaşlar Bingöl Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ve elektrik arıza ekiplerine bildirdi. Ekipler, panoyu açarak yangına tüple müdahale etti.
Yangın nedeniyle pano kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:47 Kaynak: İHA

Karşıyaka, Bingöl, 3. Sayfa
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