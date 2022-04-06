Bingöl'ün Genç ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Sürekli köyünde bir besiciye ait inek, otladığı sırada çamura saplandı.
İneğini kendi imkanlarıyla kurtaramayan sahibi, Genç Belediyesinden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, ineği kepçeye bağlanan halatla kurtardı.
İneğinin kurtarılmasına sevinen sahibi, ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika