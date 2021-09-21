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Bingöl'de çamurda mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Bingöl'de çamurda mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

21.09.2021 14:03
Bingöl'de çamurda mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı, System.String[]

Bingöl'de çamurda mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı Bingöl'de çamurda mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Bingöl'de çamurda mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

BİNGÖL - Bingöl'de çamurda mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesi Murat Nehri kenarında otlanan bir inek çamura saplandı. İnek sahibi uğraşları sonucu hayvanı kurtarmayı başaramayınca durumu Genç Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, iş makinesi yardımıyla ineği mahsur kaldığı çamurdan kısa sürede kurtararak sahibine teslim etti.

İnek sahibi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Bingöl'de çamurda mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Bingöl'de çamurda mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bingöl'de çamurda mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de çamurda mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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