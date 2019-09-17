Bingöl'de çarşı merkezindeki minibüs durakları kaldırıldı

Bingöl'de İlçe ve köylerden yolcu taşımacılığı yapan minibüslerin çarşı merkezindeki durakları Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın talimatıyla kaldırıldı. Minibüslerin çarşı merkezinde durak oluşumlarına ve araç parklarına izin verilmeyeceği, kurallara uymayanlara idari yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.



Belediye Başkanı Erdal Arıkan, minibüs işletmecilerinin temsilcileriyle bir araya gelip, tüm minibüslerin köy ve ilçe garajında hizmet vermesi doğrultusunda trafik komisyonu kararı olduğunu belirterek çarşı trafiğini rahatlatmak amacıyla bu kararın uygulanacağını belirtmişti.



Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü'nce yapılan çalışma doğrultusunda çarşı merkezinde bulunan köy ve ilçe minibüs duraklarının kaldırılarak, tüm minibüslerin tek çatı altında toplatıldığı aktarıldı.



Bu kapsamda belli noktaları durak olarak kullanarak, caddelerde trafik yoğunluğuna neden olan araçların çarşı merkezine girişlerine izin verilmeyeceğine değinilen açıklamada, "Zabıta ekiplerimiz, hızlı bir şekilde sözlü tebligatlarını minibüslerinin İnönü Mahallesi'nde bulunan köy ve ilçe garajında toplanmasını sağlamıştır. İlçe ve köylere yolcu taşımacılığı yapan araçlar buradan hareket edecek, çarşı merkezinde herhangi bir noktayı durak olarak kullanmalarına veya araçlarını park etmelerine izin verilmeyecektir" denildi.



Zabıta Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak denetim çalışmaları yürütüleceği belirtilen açıklamanın devamında,"Çarşı merkezinde durak oluşumları ve araç parklarına kesinlikle izin verilmeyecektir. Kurallara uymadığı tespit edilen minibüs işletmelerine Zabıta Müdürlüğü ekiplerince 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulanacaktır"ifadelerine yer verildi. - BİNGÖL