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Son dakika haberleri | Kar kütlesinin vatandaşı yaraladığı an güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kar kütlesinin vatandaşı yaraladığı an güvenlik kamerasına yansıdı

03.02.2022 22:11

Son dakika habere göre Kar kütlesinin vatandaşı yaraladığı an güvenlik kamerasına yansıdı Bingöl'de bir vatandaşın üzerine kar kütlesinin düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kar kütlesinin vatandaşı yaraladığı an güvenlik kamerasına yansıdı

BİNGÖL - Bingöl'de bir vatandaşın üzerine kar kütlesinin düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesinde birkaç gün önce meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, kaldırımdan geçtiği sırada 4 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi biranda düştü.

Adamın üzerine gelen ve kar kütlesi ile kafasından yaralanan adam yere yığıldı. O anlar ise bir işyerinin güvenil kamerasına anbean yansıdı.

Son dakika haberleri | Kar kütlesinin vatandaşı yaraladığı an güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri | Kar kütlesinin vatandaşı yaraladığı an güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri | Kar kütlesinin vatandaşı yaraladığı an güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri | Kar kütlesinin vatandaşı yaraladığı an güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri | Kar kütlesinin vatandaşı yaraladığı an güvenlik kamerasına yansıdı

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Yenişehir, Hastane, Bingöl, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Kar kütlesinin vatandaşı yaraladığı an güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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