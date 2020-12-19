Bingöl'de çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi - Son Dakika

Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalında çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi.

Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalında sarp ve yüksek dağlarda yaşamlarını sürdüren çengel boynuzlu dağ keçileri, çiftleşme dönemi olan kasım ve aralık ayında daha alçak kesimlere indikleri için daha fazla görülüyor.

Av turizmi dışında koruma altındaki türler arasında bulunan çengel boynuzlu dağ keçileri, AA muhabirinin objektifine takıldı.