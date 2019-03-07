Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Çeşitli Suçlardan Yakalan 27 Şüpheli Tutuklandı

Bingöl'de Çeşitli Suçlardan Yakalan 27 Şüpheli Tutuklandı

1 saat önce

Bingöl'de jandarma ekiplerinin 2 aylık çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 27 şüpheli tutuklandı.

Bingöl'de Çeşitli Suçlardan Yakalan 27 Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Bingöl'de jandarma ekiplerinin 2 aylık çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 27 şüpheli tutuklandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ocak ve Şubat ayı faaliyet raporunu açıkladı.

Açıklamada, "5'i Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, 9'u Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, 10'u Hırsızlık, 15'i Yaralama, 1'i Fuhuşa Teşvik Etmek, Yaptırmak veya Aracılık Etmek, 3' ü Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma, 1'i Parada Sahtecilik, 1'i Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak, 2'si Trafik Suçundan, 2'i Silahlı Tehdit, 1'i Mala Zarar Verme, 1' i Kayıp Şahıs, olmak üzere toplam 51 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem yapılmış olup, sevk edildikleri adli makamlar tarafından 27 şahıs tutuklanmıştır" denildi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:37 Kaynak: İHA

Jandarma, Bingöl, 3. Sayfa
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