Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Cezaevi Firarisi Yakalandı

Bingöl'de Cezaevi Firarisi Yakalandı

1 saat önce

Bingöl'de 3 ayrı suçtan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Bingöl'de Cezaevi Firarisi Yakalandı, System.String[]
Bingöl'de 3 ayrı suçtan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Valilik, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışma neticesinde, hakkında 3 ayrı suçtan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan şahsın yakalandığını bildirdi.

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışma neticesinde, hakkında 3 ayrı suçtan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan (Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması, Cebir Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Yaralama) F.B. isimli şahıs 11.01.2019 tarihinde yakalanmış olup, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevine konulmuştur"denildi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:08 Kaynak: İHA

Jandarma, Bingöl, 3. Sayfa
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