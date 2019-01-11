Bingöl'de Cezaevi Firarisi Yakalandı
1 saat önce
Bingöl'de 3 ayrı suçtan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
Bingöl
'de 3 ayrı suçtan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
Valilik, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışma neticesinde, hakkında 3 ayrı suçtan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan şahsın yakalandığını bildirdi.
Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışma neticesinde, hakkında 3 ayrı suçtan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan (Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması, Cebir Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Yaralama) F.B. isimli şahıs 11.01.2019 tarihinde yakalanmış olup, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevine konulmuştur"denildi. - BİNGÖL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:08 Kaynak: İHA
Dilenci Kadın, Küçük Çocuğunu Yol Ortasında Bırakıp Kaçtı
Buzlanan Yolda Düşerek Beyin Kanaması Geçirdi! O Anlar Kamerada
Mardin'de Başıboş Dolaşan Köpekler, 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı!
Evinde Unuttuğu Anahtarları Almak İçin Balkona Tırmanan İşçi, Korkuluk Demirine Saplandı