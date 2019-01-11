Bingöl'de Cezaevi Firarisi Yakalandı
1 saat önce
Bingöl'de yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi.
Bingöl
'de yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda, hakkında 3 ayrı suçtan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan F.B'nin yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, F.B'nin işlemlerinin ardından Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevine konulduğu ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:17 Kaynak: AA
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