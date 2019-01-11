Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Cezaevi Firarisi Yakalandı

Bingöl'de Cezaevi Firarisi Yakalandı

1 saat önce

Bingöl'de yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi.

Bingöl'de Cezaevi Firarisi Yakalandı, System.String[]
Bingöl'de yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda, hakkında 3 ayrı suçtan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan F.B'nin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, F.B'nin işlemlerinin ardından Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevine konulduğu ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:17 Kaynak: AA

Jandarma, Bingöl, Güncel
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