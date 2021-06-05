Bingöl'de çiftçilere hibeli çilek fidesi dağıtıldı

Bingöl'de kentteki çiftçilere yüzde 80 hibeli çilek fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde "Bir Bölge Bir Ürün" projesi kapsamında yüzde 80 hibeli çilek fidesi dağıtım töreni gerçekleştirildi. Çilek fidesi ve malç örtüsü dağıtım törenine İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır, ilgili kurumların amirleri ile çiftçiler katıldı.

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen çilek fidesi dağıtım töreninde konuşan İl Müdürü Bahadır, 271 bin TL kaynak kullanarak 26 kapama çilek bahçesi kurulduğunu söyledi.

2019 yılında başlattıkları "Çilek Bahçesi" Projesi ile ilgili bilgi veren Bahadır," 2019-2020 yıllarında 271 bin TL kaynak kullanarak toplam 46 dekar alana sahip 26 kapama çilek bahçesi tahsis ettik. Çiftçilerimizin memnuniyeti ve talebi üzerine projemizi 2021 yılında da devam ettirme kararı aldık. Bu yıl toplam alanı 25 dekar olan 12 adet kapama çilek bahçesi tesis ettik. Bugün burada tesis edilen 12 adet kapama çilek bahçesine dikimi yapılacak 130 bin adet Albion ve Kabarla çeşidi çilek fidesinin yanında bahçelerde kullanılacak olan 2.400 kilogram örtü naylonu dağıtımını da gerçekleştirdik. Bu proje ile birlikte bir ürün bir bölge mantığını yaygınlaştırarak, üretim ve işçilik maliyetlerini düşürmeyi, nakliye ve pazarlama sorunlarını ortadan kaldırarak üreticimizin rekabet gücünü artırmayı ve pazarlamada elini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız projeler ile bu hedeflere yaklaştığımızı gördük ve projelerimizi devam ettirme kararı aldık. İnşallah önümüzdeki yıllarda da hem çilekte hem de diğer ürünlerde kümelenme mantığıyla hareket ederek projeler yaparak hem ilimizin tarımsal üretimine katkı sağlayacağız hem de üreticimizin gelir seviyesinin artmasına katkı sunacağız" dedi. - BİNGÖL