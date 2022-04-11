Bingöl'de çiftçilere yüzde 50 hibeyle nohut tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Bingöl'de çiftçilere yüzde 50 hibeyle nohut tohumu dağıtıldı

11.04.2022 13:10
Bingöl'de çiftçilere yüzde 50 hibeyle nohut tohumu dağıtıldı

Bingöl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yüzde 50 hibeli nohut tohumu verildi.

Bingöl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yüzde 50 hibeli nohut tohumu verildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında kentteki çiftçilere, düzenlenen törenle 8 bin 375 kilogram nohut tohumu dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, 670 dekar alanda 108 ton ürün elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bahadır, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da özellikle atıl durumda ve nadasa bırakılan arazileri, uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri kullanmak suretiyle tarımsal üretime kazandırmayı amaçlıyoruz. İklim değişikliğini dikkate alarak ilimize uygun tohum çeşitleriyle ekili alanlarımızın azami düzeye çıkarılması için çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Dağıtım törenine, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Karaarslan ve çiftçiler katıldı.

Bingöl'de çiftçilere yüzde 50 hibeyle nohut tohumu dağıtıldı

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl'de çiftçilere yüzde 50 hibeyle nohut tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de çiftçilere yüzde 50 hibeyle nohut tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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