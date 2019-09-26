Bingöl'de çiftçiye tohum desteği

Bingöl'de, yem bitkilerinin yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere yüzde 50 hibe destekli fiğ tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Mdürlüğünden yapılan açıklamada, Bingöl Valiliği 2023 Bingöl vizyonu kapsamında, Yem Bitkileri Üretiminin Yaygınlaştırılması ve Çoğaltılması Projesi ile 20 ton Macar fiği tohumu verildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, kentte yem bitkileri üretimini artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Bahadır, şunları kaydetti:

"İlimizde Macar fiği yetiştiriciliği yapan üreticilerimizin İl Müdürlüğümüzce dağıtımı gerçekleştirilen tohumları çiftçi talep listesi doğrultusunda verilmiştir. Aynı zamanda Macar fiğinin adaptasyonu ve diğer alanlarda yetiştirilemeyen ürünlere alternatif olması ve ikinci ürüne fırsat sağlamasıyla bu arazilerinde ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlamış olacaktır."