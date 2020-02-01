Bingöl'de çığ: 1 kişi kayıp - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de çığ: 1 kişi kayıp - Son Dakika

Bingöl'de çığ: 1 kişi kayıp

6 saat önce

Bingöl'ün Solhan ilçesinde düşen çığın altında kalan bir kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Bingöl'de çığ: 1 kişi kayıp, System.String[]

Bingöl'ün Solhan ilçesinde düşen çığın altında kalan bir kişiyi arama çalışması başlatıldı.


Olay, ilçeye bağlı Yenibaşak köyü Gençtavus mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki Yüksel Arlı trafonun olduğu bölgeye gittiği sırada çığ meydana geldi. Arlı, çığ altında kaldı. Durumdan haberden olan yakınları jandarma ve kurtarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine AFAD, AKUT Özel İdare, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilerek çağ altında kayıp olan Arlı'nın bulunması için çalışma başlattı.


Arlı'nın güvenlik korucusu olduğu öğrenildi. - BİNGÖL

Jandarma, Solhan, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 06:11 Kaynak: İHA
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