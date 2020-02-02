Bingöl'de çığ altında kalan güvenlik korucusunun cesedine ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl'de çığ altında kalan güvenlik korucusunun cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Bingöl'de çığ altında kalan güvenlik korucusunun cesedine ulaşıldı

6 saat önce

Bingöl'ün Solhan ilçesinde telefonla konuşmak için çıktığı yüksek yerde çığ altında kalan güvenlik korucusunun cesedine ulaşıldı.

Bingöl'de çığ altında kalan güvenlik korucusunun cesedine ulaşıldı, System.String[]

Bingöl'ün Solhan ilçesinde telefonla konuşmak için çıktığı yüksek yerde çığ altında kalan güvenlik korucusunun cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, jandarma, AFAD, UMKE ve AKUT ekiplerince sürdürülen çalışmada, ilçeye bağlı Gençtavus köyünün Kuştepe mezrasında telefonla konuşmak için dün evden yüksek yere çıkan ve üzerine çığ düşen güvenlik korucusu Yüksel Arlı'nın (42) cesedi bulundu.

Arlı'nın cesedi Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, Solhan, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:38 Kaynak: AA
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