Bingöl'de çığ altında kalan güvenlik korucusunun cesedine ulaşıldı - Son Dakika

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Bingöl'de çığ altında kalan güvenlik korucusunun cesedine ulaşıldı
6 saat önce
Bingöl'ün Solhan ilçesinde telefonla konuşmak için çıktığı yüksek yerde çığ altında kalan güvenlik korucusunun cesedine ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:38 Kaynak: AA
Bingöl'ün Solhan ilçesinde telefonla konuşmak için çıktığı yüksek yerde çığ altında kalan güvenlik korucusunun cesedine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, jandarma, AFAD, UMKE ve AKUT ekiplerince sürdürülen çalışmada, ilçeye bağlı Gençtavus köyünün Kuştepe mezrasında telefonla konuşmak için dün evden yüksek yere çıkan ve üzerine çığ düşen güvenlik korucusu Yüksel Arlı'nın (42) cesedi bulundu.
Arlı'nın cesedi Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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