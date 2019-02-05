Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Çığ Düştü, Bir Ev Hasar Gördü

Bingöl'de Çığ Düştü, Bir Ev Hasar Gördü

2 saat önce

Bingöl'de bir mezraya çığ düşmesi sonucu bir evde hasar meydana geldi.

Bingöl'de Çığ Düştü, Bir Ev Hasar Gördü, System.String[]
Bingöl'de bir mezraya çığ düşmesi sonucu bir evde hasar meydana geldi.

Olay, Genç ilçesine bağlı Pınaraltı köyü Tarhana mezrasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mezranın bulunduğu yüksek noktada çığ meydana geldi. Kemal Barlas'a ait evin bir kısmı çığ düşmesi sonucu kar altında kaldı. Barlas ve ailesi çığla gelen gürültü üzerine evden çıkmasıyla kurtuldu.

Çığ nedeniyle evde maddi hasar meydana gelirken, can kaybının olmaması sevindirdi.

Öte yandan, meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü de hava sıcaklıklarında yaşanan artış nedeniyle Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ uyarısını yeniledi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:48 Kaynak: İHA

Genç, Bingöl, Güncel
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