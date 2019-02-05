Bingöl'de Çığ Düştü, Bir Ev Hasar Gördü
59 dakika önce
Bingöl'de çığ düştü, bir ev hasar gördüBİNGÖL - Bingöl'de bir mezraya çığ düşmesi sonucu bir evde hasar meydana geldi.
Bingöl
'de çığ düştü, bir ev hasar gördü
BİNGÖL - Bingöl'de bir mezraya çığ düşmesi sonucu bir evde hasar meydana geldi.
Olay, Genç
ilçesine bağlı Pınaraltı köyü Tarhana mezrasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mezranın bulunduğu yüksek noktada çığ meydana geldi.Kemal Barlas'a ait evin bir kısmı çığ düşmesi sonucu kar altında kaldı.
Barlas ve ailesi çığla gelen gürültü üzerine evden çıkmasıyla kurtuldu.
Çığ nedeniyle evde maddi hasar meydana gelirken, can kaybının olmaması sevindirdi.
Öteyandan, meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü de hava sıcaklıklarında yaşanan artış nedeniyle Elazığ
, Malatya
, Adıyaman
, Tunceli
ve Bingöl'de yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ uyarısını yeniledi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:35 Kaynak: İHA
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