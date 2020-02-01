Bingöl'de çığ düştü, çocuklar son anda kurtuldu - Son Dakika
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Bingöl'de çığ düştü, çocuklar son anda kurtuldu

6 saat önce

Bingöl'de bir tepede çocuklar kayarak eğlenirken üzerlerine çığ düştü.

Bingöl'de çığ düştü, çocuklar son anda kurtuldu, System.String[]

Bingöl'de bir tepede çocuklar kayarak eğlenirken üzerlerine çığ düştü. Çocukların son anda kurtulduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, Genç ilçesine bağlı Keklikdere köyünde meydana geldi. Ara tatilde etkili olan kar nedeniyle kayak yapmak isteyen bir grup çocuk, köydeki tepeye çıktı. Burada kayak yapan çocuklar biranda küçük çapta meydana gelen çığın altında kaldı. Hem çığın hem de son anda kurtulan çocukların korku dolu anları başka bir arkadaşları tarafından saniye saniye cep telefonuna kaydedildi.


Öte yandan Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir köyde çığ düşmesi sonucu da bir kişi kaybolmuş, arama çalışması başlatılmıştı. - BİNGÖL

Bingöl, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:35 Kaynak: İHA
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