Bingöl'de çığ düştü, kapanan yol kısa sürede açıldı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Karlıova ile Yedisu ilçeleri arasında Kaynapınar köyü mevkiinde yola çığ düştü. Çığ düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu Karayolları 84. Şube Şefliğine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen karayolları ekipleri, yola düşen karları temizleyerek yolu yeniden trafiğe açtı.

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