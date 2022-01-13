Bingöl'de çığ düştü, yol ulaşıma kapandı - Son Dakika

Bingöl'de çığ düştü, yol ulaşıma kapandı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçeleri arasında çığ düştü, yol geçici süreliğine ulaşıma kapandı.

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle, yüksek rakımlı ilçelerdeki yollarda aksaklıklar da meydana gelmeye başladı. Edinilen bilgilere göre, Karlıova ve Yedisu ilçesi Kaynarpınar köyü mevkiine çığ düştü. Çığ düşen yolda ise bir minibüs mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin yolu açmak için çalışma başlattığı bildirildi.

60 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı

Öte yandan Bingöl genelinde etkili olan kar nedeniyle, 60 köy yolunun ulaşıma kapandığı ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.