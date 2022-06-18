Yangın, akşam saatlerinde Genç ilçesine bağlı Bahçebaşı köyü mevkisindeki ormanda çıktı. Ormandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Servis 'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevlendirilen yangın söndürme helikopteri de kentte konuşlandırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Elazığ, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

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